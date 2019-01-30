وزير الخارجية العراقي: ندعم عودة دمشق للجامعة العربية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365 أعلن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، الأربعاء، دعم حكومة بلاده عودة دمشق إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية. جاء حديث الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو. وقال الحكيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون الرسمي العراقي وتابعته الخليج 365: "ناقشنا ثلاث محاور رئيسية أولها العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والعراق والمحور الثاني القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا وفلسطين وإيران، والجزء الثالث المتعلق بالعلاقات الدولية". وأضاف: "لابد من حل الأزمة السورية، ونحاول إيجاد حل لعودة سوريا للجامعة العربية"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى". وردا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيدخل الحلف الذي تنوي الولايات المتحدة تشكيله ضد إيران، قال الحكيم: "العراق لن يدخل في أي حلف ضد طهران".

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