القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
هدمت البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، الأربعاء، بناية فلسطينية تضم شققًا سكنية ومحالًا تجارية، بذريعة "البناء غير المرخص".
ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية ترافقها جرافاتان كبيرتان إلى حي "وادي الجوز"، حيث توجد البناية، قبيل تنفيذ عملية الهدم.
وقال مالك البناية، خالد المالحي، في حديث للأناضول، إن البناية تضم 3 شقق سكنية و3 محال تجارية.
وأضاف: "قبل نحو شهر سلموني (البلدية) قرارًا بوجوب إزالة البناية، وقلت لهم إن المحال التجارية مقامة منذ 20 عامًا وإننا نستخدم المحال لإصلاح وغسيل السيارات ولديّ رخصة".
وتابع المالحي: "ويوم الإثنين سلموني إخطارا بوجوب إزالة البناية في غضون 24 ساعة، واليوم جاءوا ونفذوا عملية الهدم".
ويشتكي الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية من رخص البناء المحدودة للغاية التي تمنحها البلدية الإسرائيلية لهم، في الوقت الذي تضاعف فيه من البناء الاستيطاني في المدينة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير أخير إن البلدية الإسرائيلية هدمت 177 منزلًا في القدس الشرقية خلال العام 2018 بداعي البناء غير المرخص.
وأضاف المكتب الأممي إن البلدية الإسرائيلية هدمت 142 منزلًا في القدس الشرقية خلال العام 2017 بدعوى "البناء غير المرخص".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تهدم بناية في القدس بذريعة "عدم الترخيص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.