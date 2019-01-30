أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ 40 عاما

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

وصل ملك إسبانيا فيليب السادس، صباح الأربعاء، إلى العراق في زيارة رسمية غير معلنة مسبقا، وتعد الأولى لملك إسباني منذ 40 عاما.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي إن "الرئيس العراقي برهم صالح استقبل الملك فيليب السادس الذي وصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعد الأولى لملك اسباني منذ أربعين عاما".

من جانبه، أفاد مصدر في وزارة الخارجية العراقية، للأناضول، بأن "الملك الإسباني توجه بعد انتهاء مراسم الاستقبال إلى تفقد قوات بلاده التي تعمل ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الارهابي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "فيليب السادس سيلتقي في وقت لاحق اليوم عددا من مسؤولي العراق".

كانت إسبانيا أرسلت 30 فردا عسكريا إلى العراق في 2014 ، وذلك ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وزادت مدريد في السنوات التالية عدد قواتها في العراق حتى وصلت إلى 425؛ حيث تتولى هذه القوات مهمة تدريب القوات العراقية، ولم تشارك في العمليات القتالية.