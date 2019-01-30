مصادر: هذا الموعد النهائي لصرف فروقات العلاوة لمنسوبي #التعليم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة صرف فروقات العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 720 ألف معلم ومعلمة وموظف وموظفة في مختلف المناطق والمحافظات.

وبينت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيه السريع الذي أصدره وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بصرف العلاوة السنوية كاملة لجميع موظفي التعليم بشكل عاجل جداً، في أعقاب الخطأ الذي تسبب في صرف 6 أيام فقط بدلا من العلاوة كاملة.

وأوضحت المصادر أن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعد بن محمد الفروان، طلب من كافة الإدارات التعليمية إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وموافاة الوزارة برقم أمر الدفع فور الاعتماد، وفقاً لـ”عكاظ” .

فيما قد وجه وزير التعليم في وقت سابق بالتحقيق مع 5 قياديين عن أسباب عدم صرف العلاوة كاملة لمنسوبي التعليم واقتصارها على أيام عدة، وعدم إحاطته بالموضوع بوقت كاف وشملت المساءلة نائب الوزير ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية والمشرف على الإدارة القانونية والمشرف على الإدارة العامة للإعلام والاتصال والمتحدث باسم وزارة التعليم.

وكانت الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية التي احتسبت 6 أيام في صرف العلاوة بنيت على أساس الاستحقاق بالتاريخ الهجري ومنها التعليم والمالية والخدمة المدنية والحرس الوطني وهيئة الأرصاد، بينما الجهات التي صرفت العلاوة كاملة لموظفيها بنت قرارها على أساس الصرف بالتاريخ الميلادي ومنها وزارة الصحة وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة ووزارة العدل.