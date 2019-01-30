أبل تخفض أسعار آيفون الجديد

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت شركة أبل، أمس الثلاثاء، إنها تخطط لخفض سعر بعض هواتف آيفون، وذلك للمرة الثانية فقط منذ إطلاق أول هاتف آيفون قبل 12 عامًا، رابطةً سعر البيع بالأسعار الماضية للعملات المحلية خارج الولايات المتحدة بدلًا من الدولار الأميركي الذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة لوضع حد لضعف المبيعات لهواتف آيفون، وخاصةً في الأسواق الخارجية مثل الصين، حيث شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا في قيمته بلغت 10% خلال العام الماضي ليرتفع معه سعر منتجات أبل التي تتنافس أصلًا في سوق الهواتف مرتفعة المواصفات، الأمر الذي جعل هواتف الشركة باهظة الثمن مقارنةً بالمنافسين.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، عن الخطة بعد أن أعلنت الشركة عن أول تراجع على الإطلاق في مبيعات أجهزة آيفون خلال الربع الرابع من عام 2018، مع الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي تقوم بها الشركة بخفض أسعار هواتف آيفون بعد المرة الوحيدة في عام 2007، بعد وقت قصير من إطلاق أول هاتف آيفون.

إلا أن أبل لم تفصح عن الدول التي ستعدل فيها أسعار أجهزة آيفون، ولكن يُعتقد أن السوق الأول المستهدف بذلك هو الصين.