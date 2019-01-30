مجهولون يطلقون النار على منزل مواطن في “فيفاء”

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرض منزل مواطن لإطلاق نار في محافظة فيفاء، من مجهولين، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث وتمشيط المواقع المجاورة.

وأسفرت عمليات التمشيط في المنطقة، عن القبض على مجموعة من الأفارقة المخالفين في مواقع قرب منزل المواطن.

يأتي ذلك فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة الواقعة وتفاصيلها، والتحقيق مع الأشخاص المقبوض عليهم، لكشف ملابسات الحادث.