«الرعود» في افتتاح أيام وادي الحلو للشلة الشعبية 7 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وادي الحلو: بكر المحاسنة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق أيام وادي الحلو للشلة الشعبية بدورتها الرابعة 7 فبراير/شباط المقبل، وتستمر يومين، وذلك بالقرية التراثية بوادي الحلو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمجلس والي منطقة وادي الحلو بحضور خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية لدائرة الثقافة، والمخرج مبارك ماشي، والمؤلف حميد فارس.

وأشاد محمد السويجي بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم المشروع الثقافي المتكامل «الحراك الثقافي» بإمارة الشارقة. وأشار إلى أن إطلاق أيام وادي الحلو للشلة الشعبية يأتي من حرص دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية على تعزيز المكانة المرموقة لمنطقة وادي الحلو المعروفة بالفن والثقافة والتراث.

وأشارت شمسة المزروعي مسؤولة النشاط الثقافي بالدائرة إلى أن الفعاليات والفقرات تهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي. وكشفت أن اليوم الأول يتضمن معرضاً فنياً بعنوان «حروف من نور» للفنان شبير أحمد مير، بالإضافة إلى أوبريت حفل الافتتاح بعنوان «الرعود» للمخرج مبارك ماشي، والكاتب حميد فارس، وفكرة شمسة المزروعي، وفولكلور إماراتي لفرقة المزيود الحربية، ويشهد اليوم الثاني أمسية للمنشد السعودي عسكر آل لبيد والمنشد العماني أحمد البادي والمنشد الإماراتي محمد الصقري ويقدمها الإعلامي الشاعر سعود المصعبي.

وأوضح حميد فارس أن الأوبريت مستوحى من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، يشارك فيه نخبة كبيرة من الممثلين، منهم هدى حمدان، وسيف الغانم، وعائشة عبدالله، وعبدالله صالح، وعبدالله بوعابد.