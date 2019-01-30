شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: إطلاق سراح أسير سعودى بمجهود أممى مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، إطلاق سراح الأسير السعودى لدى الحوثيين موسى العواجي، ووصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر من صنعاء.

وقال المتحدث الرسمى باسم التحالف العقيد الركن تركى المالكى - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - "إن الأسير موسى بن شوعى عواجى وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد جهود مشتركة لقيادة قوات التحالف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث".

وأوضح أن هذه الجهود تمخض عنها إطلاق سراح الأسير السعودى لظروفه الصحية الصعبة، ولعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لدى الميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وافقت فى مقابل إطلاق الأسير السعودى على إطلاق 7 محتجزين من العناصر الحوثية، وأن هذا يأتى ضمن حرصها على استعادة الأسير السعودى وبما يتوافق مع اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب وكذلك القيم والمبادئ الإنسانية، واستمرار جهود استعادة بقية الأسرى من قوات التحالف.

ووجه المالكى الشكر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى الاستجابة لحرص قيادة القوات المشتركة للتحالف على استعادة الأسير وتقدير وضعه الصحي، الذى يتطلب تقديم رعاية صحية لم يحض بها من قبل الحوثيين.

يشار إلى أن العواجى هو الأسير الأول الذى يطلق سراحه فى إطار اتفاق تم التوصل إليه بالسويد فى ديسمبر الماضى خلال محادثات جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، بين ممثلين للحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي.