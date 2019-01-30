متحدث قوات صنعاء يعلن مقتل وإصابة 68 من الجيش اليمني بمواجهات قبالة جيزان

القاهرة — سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على"تويتر" أن الجيش اليمني نفذ زحفا واسعا من عدة مسارات قبالة جيزان باتجاه مديرية رازح غرب صعدة.

وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا زحف الجيش اليمني وكبدوا المهاجمين 68 قتيلا وجريحا معظمهم من اللواء السادس حدود".

وفي هذه الأثناء، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة أحبطت زحفا للجيش اليمني من 3 مسارات قبالة جبل قيس في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.