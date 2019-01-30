شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو الدبلومات الصحية والبحث عن وظيفة.. معاناة تتواصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني خريجو الدبلومات الصحية في الحصول على وظيفة في تخصصهم؛ وذلك بعدما فوجئوا أنه لا يوجد مكان لهم في سوق العمل بالقطاع الحكومي أو الخاص.

واشتكى العديد من الخريجين خلال استضافتهم مع برنامج “تم” معاناتهم في البحث عن وظيفة بعد سنوات الجد والدراسة والاجتهاد.

وقال الشاب خالد اليامي، خلال استضافته في البرنامج، “طبّقت في مستوصف بعد تخرجي 6 أشهر، وبعد ما انتهى التطبيق بـ3 سنين قال لي المدير ألم تتوظف؟ نحن لدينا احتياج صيدلي!”.

وقال آخر من خريجي الدبلومات الصحية خلال مشاركته في البرنامج: “سجلت بالدفعة الأولى والثانية ولم يتم قبولي، بعدها تواصلت مع أحد منسوبي التدريب ورد علي ”بالحظر من الواتساب!”، مضيفا “من خمس سنوات أبحث عن عمل، وإذا قدمنا على مستوصف يعجزونك”.