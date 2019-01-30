شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» ينقذ شخصين احتُجزا داخل خزان أرضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك فك احتجاز شخصين داخل خزان أرضي تحت الإنشاء في حي الشفاء، وذلك أثناء قيامهما بتنظيف الخزان بواسطة موتور شفط المياه. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم نقل الشخصين للمستشفى وحالتهما الصحية مستقرة – ولله الحمد-.

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