شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم محولين كهربائيين بـ«الأسياح» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في الأسياح إخماد حريق اندلع في محولين كهربائيين، ولوحة تحكم تعمل على تغذية مستشفى الأسياح العام.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إخماد الحريق دون أي إصابات – ولله الحمد-.