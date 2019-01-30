شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض منزل مواطن لإطلاق نار في «فيفاء».. والجهات الأمنية تحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض منزل مواطن لإطلاق نار في محافظة فيفاء، من مجهولين، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث وتمشيط المواقع المجاورة.

وأسفرت عمليات التمشيط في المنطقة، عن القبض على مجموعة من الأفارقة المخالفين في مواقع قرب منزل المواطن.

يأتي ذلك فيما الخليج 365 الجهات الأمنية متابعة الواقعة وتفاصيلها، والتحقيق مع الأشخاص المقبوض عليهم، لكشف ملابسات الحادث.