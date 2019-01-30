جلسة ماراثونية.. البرلمان البريطاني يصوت على تعديل اتفاق بريكست

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

صوت البرلمان البريطاني مساء اليوم على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بند يهدف الى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وقبل التصويت على التعديل الذي أيده 317 نائبا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن هذا التعديل الذي طرحه المحافظ غراهام برادي سيمنحها "تفويضا" للتفاوض مجددا، الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية إنها ستعود إلى بروكسل لإعادة التفاوض على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي بروكسل، حذّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بأن اتفاق بريكست الذي تم التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والتكتّل "غير قابل للتفاوض".

وقال المتحدّث "نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها، في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها".

ورفض مجلس العموم البريطاني التعديلات المقترحة بشأن الخطة البديلة "بي" لصفقة البريكست، بعد أن صوّت البرلمان ضد اتفاقية الخروج في وقت سابق من هذا الشهر.

وصوّت البرلمان لصالح مجموعة من التغييرات من بينها تعديل قدمه زعيم حزب العمال المعارض ​جيريمي كوربين​ يدعو إلى منع الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق.

كما رفض مجلس العموم البريطاني أيضاً اقتراحاً لتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاقية بحلول 26 فبراير.

ومن المقرر أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

ومن جانبه ذكر حزب العمال البريطاني المعارض أنه يؤيد اقتراح تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر لإعادة التفاوض بشأن صفقة البريكست.