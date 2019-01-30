خطأ تقني يتيح لمستخدمي "أبل" الاستماع إلى آخرين عبر "فيس تايم"

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل الأمريكية شركة أبل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

تداول مستخدمو شركة أبل الأمريكية عبر موقع "تويتر"، خطأ برمجي يتيح للأشخاص الاستماع إلى مستخدمين آخرين، عن طريق خدمة الدردشة المرئية "فيس تايم".

ووفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج"، يسمح هذا الخطأ التقني للمستخدم عند إنشاء مكالمة على "فيس تايم"، بوضع رقم هاتفه ثم إضافة رقم آخر، يبدأ تلقائيًا في سماع الشخص الآخر قبل التقاط المكالمة، ولا يدرك الأخير أن المتصل يمكنه سماعها.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين ، أشارت صفحة الدعم لدى شركة أبل أن مجموعة "فيس تايم" غير متاحة مؤقتًا.

ولم تعلق "أبل" على هذه المشكلة، وقال متحدث بإسم الشركة لم يكشف عن هويته: "تدرك الشركة المشكلة، وستصلحها مع تحديث البرامج في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، دعا مؤخرًا إلى "العمل والإصلاح من أجل حماية الخصوصية الحيوية".

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