كتب - عاصم الأنصاري:
تداول مستخدمو شركة أبل الأمريكية عبر موقع "تويتر"، خطأ برمجي يتيح للأشخاص الاستماع إلى مستخدمين آخرين، عن طريق خدمة الدردشة المرئية "فيس تايم".
ووفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج"، يسمح هذا الخطأ التقني للمستخدم عند إنشاء مكالمة على "فيس تايم"، بوضع رقم هاتفه ثم إضافة رقم آخر، يبدأ تلقائيًا في سماع الشخص الآخر قبل التقاط المكالمة، ولا يدرك الأخير أن المتصل يمكنه سماعها.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين ، أشارت صفحة الدعم لدى شركة أبل أن مجموعة "فيس تايم" غير متاحة مؤقتًا.
ولم تعلق "أبل" على هذه المشكلة، وقال متحدث بإسم الشركة لم يكشف عن هويته: "تدرك الشركة المشكلة، وستصلحها مع تحديث البرامج في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.
جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، دعا مؤخرًا إلى "العمل والإصلاح من أجل حماية الخصوصية الحيوية".
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ تقني يتيح لمستخدمي "أبل" الاستماع إلى آخرين عبر "فيس تايم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.