شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشارك فى الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت سفارة اليمن بالقاهرة و المركز الثقافي اليمنى في الملتقى الأول للطلاب الوافدين في الجامعات المصرية الذى عقد في جامعة المنصورة خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمن الملتقى معارض متنوعة وأنشطة رياضية ومسابقات وعروض فنية ومسرحية وحوارات ثقافية وعرض لتجارب الطلاب الوافدين بمشاركة وفود دبلوماسية عربية وأجنبية ، و600 طالب من 17 جامعة مصرية يمثلون 30 جنسية مختلفة، بحسب ما أكد المركز الثقافى اليمنى .

وعلى هامش الملتقى أقام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة برعاية السفير دكتور محمد علي مارم السفير اليمنى في مصر ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار حفل فني للتراث اليمني في جامعة المنصورة في مسرح كلية الحقوق.











