وزراء خارجية "التحالف ضد داعش" يناقشون 6 فبراير في واشنطن خطط العمليات القادمة ضد الإرهاب

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "سيناقش الوزراء المرحلة التالية في العراق وسوريا والتي ستركز على الحماية ضد داعش من خلال الاستقرار والمساعدة الأمنية".

وأضاف البيان أن: "الوزراء سيناقشون الخطوات التالية المهمة في انحلال الشبكات العالمية والشركات التابعة لداعش خارج العراق وسوريا".

وشددت الخارجية على أن الولايات المتحدة "تصر على منع داعش من الانتشار في سوريا والعراق بعد سحب القوات الأمريكية من سوريا، وستظل ملتزمة بالعمل مع التحالف الدولي من أجل تدمير بقايا داعش وتعطيل طموحاته العالمية".