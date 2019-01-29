قصة الفتاة السعودية التي ترفع علم المملكة أعلى القمم بالعالم

وتقول شهاب، في مقابلة مع سي إن إن، أن حبها للمغامرات يعود إلى والديها، حيث قدّما لها الوقت والمساحة للبحث عما “يروي” عطشها منذ طفولتها.

وتحقق حلمها في فبراير من عام 2012، حيث تسلقت الجبل الأعلى في أفريقيا لجمع التبرعات لبناء أول مركز للكشف عن السرطان في المنطقة الشرقية.

وترد شهاب الفضل في دمج حبها للمغامرة وتقديم العون للقضايا الإنسانية إلى والدها الذي زرع فيها “جينات الإنسانية”، وفقاً لما قالته. وأوضحت أن “كل جبل مكرس لقضيةٍ ما. وأنا أتسلق الجبال عادةً من أجل مرض السرطان والمساعدة في توفير التعليم للاجئين”.

وتتضمن الجبال التي تسلقتها شهاب جبل إلبروس في روسيا في عام 2013، وذلك من أجل جمع التبرعات لبرنامج “أمنيتي” الخيري في السعودية، وجبل فينسون الأعلى في أنتاركتيكا لدعم صبي سوري اسمه محمد، كان يُعالج لأجل الساركوما العظمية في مركز الحسين للسرطان بالأردن. وأشارت شهاب أن الصبي حالياً شُفي من السرطان.