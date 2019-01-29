- 1/2
- 2/2
الان تتابع قصة الفتاة السعودية التي ترفع علم المملكة أعلى القمم بالعالم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قررت السعودية منى شهاب التحلي بروح المغامرة وتقديم يد العون لمن يحتاج إليها. ومنذ عام 2012، قطعت شهاب وعداً، وهو: “كل قمة جبلية ستكون مكرسة لقضية ما”.
وتقول شهاب، في مقابلة مع سي إن إن، أن حبها للمغامرات يعود إلى والديها، حيث قدّما لها الوقت والمساحة للبحث عما “يروي” عطشها منذ طفولتها.
وتحقق حلمها في فبراير من عام 2012، حيث تسلقت الجبل الأعلى في أفريقيا لجمع التبرعات لبناء أول مركز للكشف عن السرطان في المنطقة الشرقية.
وترد شهاب الفضل في دمج حبها للمغامرة وتقديم العون للقضايا الإنسانية إلى والدها الذي زرع فيها “جينات الإنسانية”، وفقاً لما قالته. وأوضحت أن “كل جبل مكرس لقضيةٍ ما. وأنا أتسلق الجبال عادةً من أجل مرض السرطان والمساعدة في توفير التعليم للاجئين”.
وتتضمن الجبال التي تسلقتها شهاب جبل إلبروس في روسيا في عام 2013، وذلك من أجل جمع التبرعات لبرنامج “أمنيتي” الخيري في السعودية، وجبل فينسون الأعلى في أنتاركتيكا لدعم صبي سوري اسمه محمد، كان يُعالج لأجل الساركوما العظمية في مركز الحسين للسرطان بالأردن. وأشارت شهاب أن الصبي حالياً شُفي من السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة الفتاة السعودية التي ترفع علم المملكة أعلى القمم بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.