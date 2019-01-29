حزب الشاهد.. هل يُلقي تونس في تهلكة الاضطراب السياسي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لسنوات عدة، ظلّت تونس تحظى بالكثير من الإشادة بتجربتها الديمقراطية والسياسية منذ ثورة 2011، لكنّ الذكرى الثامنة لـ"الياسمين" التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، حلّت في خضم أزمة سياسية عاصفة، زادت إثارتها بالإعلان عن تأسيس حزب جديد تابع لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، فرض الكثير من التساؤلات عمّا يمكن أن تؤول إليه الأحداث فيما بعد.

عشراتٌ من نواب البرلمان التونسي والوزراء أعلنوا تشكيل حزب جديد يحمل اسم "تحيا تونس" يتزعمه الشاهد، وتمّ الإعلان عن ذلك بحضور آلاف الأنصار في مدينة المنستير الساحلية، معقل الراحل الحبيب بورقيبة (أول رئيس تونسي).

وانضم إلى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب "نداء تونس" والمستشارين في البلديات، متهمين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.

وأفادت تقارير محلية بأنّ الحزب الجديد يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري.

إجرائيًّا، اختير المدير السابق لديوان الرئاسة سليم العزبي منسقًا عامًا لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحركة، إلا أنه لم يحدَّد موعد لذلك بعد، وقال إنّ الحزب الجديد سيكون تقدميًّا وخصمًا لحزب النهضة الإسلامي.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن لا نطلق حزبًا من لون واحد، بل حركة سياسية يمكنها جمع كل أطياف أسرتنا الديمقراطية، والأسابيع المقبلة تستشهد عقد مباحثات مع شخصيات مختلفة وتيارات سياسية لضمهم لصفوفه".

وفي البرلمان، انضمّ 44 نائبًا من أصل 217 إلى التكتّل الذي يقوده الشاهد، ليصبح تكتله ثاني أكبر تكتل في البرلمان بعد النهضة وقبل نداء تونس.

وتتألف الحكومة في تونس من ائتلاف من العلمانيين وحركة النهضة الإسلامية المعتدلة، لكنّ الائتلاف أصبح هشًا ويواجه العديد من الصعوبات في تمرير إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون.

وأكّد القيادي في الحركة الجديدة سليم العزابي أنّ الحزب الجديد يعمل على توحيد القوى الديمقراطية والتقدمية، مشددًا على ضرورة وجود قوة سياسية لا تتعامل مع السلطة كغنيمة في إحاله للحزب الجديد، وأنّه يجب التمسُّك بالدولة المدنية والقيم الحداثية من جانب ثانٍ.

فيما صرح النائب وليد الجلاد بأنّ الحركة الجديدة ستكون حزبًا مؤسّساتيًا دون قيادة أفقية أي دون تعيين أمين عام للحركة أو رئيس لها وإنّما تعيين منسّق عام فقط وفق تعبيره، وأشار إلى انطلاق المشاورات لتجميع ما أسماها العائلة السياسية الوسطية.

من جانبه، أكّد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، في اجتماع عُقد أمس الأحد، أنّ حزبه سيجتمع بقيادات من المشروع السياسي الجديد للشاهد لتباحث صيغ التحالف الممكنة لانتخابات 2019، مشددًا على أن المنافس السياسي الوحيد لحزبه هو حركة النهضة.

خطوة الشاهد ربما كانت متوقعةً بشكل كبير ونالت ردود أفعال متباينة، ففي شهر ديسمبر الماضي قالت صحيفة "تيناس" المحلية إنّ جلسةً ترأسها عبد الرحيم الزواري بأحد النزل في سوسة تمّ فيها الاتفاق على تأسيس حزب سياسي جديد يترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على غرار تأسيس حزب نداء تونس الذي اعتمد على شخصية الباجي قائد السبسي، وأضافت أنّ "اجتماعًا آخر نظّمته نفس المجموعة بحضور عدد من الوزراء عرف فشلًا نتيجة الحضور الهزيل رغم الدفع الذي قدمه الوزراء الحاضرين".

قبل ذلك، وتحديدًا في نهاية سبتمبر الماضي، كشفت تسريبات عن وجود تململ داخل مجموعة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ولديه هو شخصيًّا بخصوص تأسيس حزب جديد.

وحسب التسريبات التي نشرها موقع "الشارع المغاربي" آنذاك، بدا أنّ هذا التوجُّه يجد دعمًا وبخاصةً من نواب كتلة الائتلاف الوطني التي تضم حتى اليوم 43 نائبًا، وأنّ طرح جزء من الكتلة تحويلها إلى حزب يحمل نفس الاسم، فإنّ منشقين عن نداء تونس ومقربين من الشاهد طرحوا تأسيس حزب جديد بتوقعات طموحة تشير إلى فوز كاسح في الانتخابات التشريعية إن بقي حافظ قائد السبسي زعيمًا للنداء.

ونقل مقربون عن رئيس الحكومة - وفق ما سُرّب - أنّ الشاهد يؤكد في اجتماعاته الضيقة أن حافظ لن يغادر نداء تونس تحت أي ضغط كان، وأن رئيس الجمهورية سيواصل دعم نجله وأنّه لن يطرح خروجه من الحزب كحل من الحلول لإصلاح الحزب.

وأوضحت الصيحفة أنّ "مجموعة الشاهد تسعى منذ مدة لتأسيس حزب يضاهي (نداء تونس) دون جدوى، إذ لم تلقَ تفاعلًا على أرض الواقع حتى من قواعد النداء الغاضبة التي لا ترى أي جدوى من تأسيس حزب جديد يعمق حالة التشتت خاصة مع تحالف الشاهد وكتلته مع النهضة أو بالأحرى احتواء الشاهد من قبل النهضة وتسلمها الحكم من خلاله".

ويمكن القول إن الصراع السياسي بين الشاهد وحافظ نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تتصاعد هو الذي قاد إلى هذه التطورات، ففي سبتمبر الماضي أعلن نداء تونس تجميد عضوية الشاهد في إجراء وصفه مراقبون بـ"الخطوة الاستباقية" لمنعه من افتكاك الحزب وتسخيره لطموحه السياسي، فيما واصلت "كتلة الائتلاف الوطني" الداعمة للشاهد استقطاب نواب جدد، لتصبح على مرمى حجر من إزاحة كتلة نداء تونس من المرتبة الثانية بالبرلمان.

ولأشهر عدة، ظلّت عدة أحزاب سياسية بينها جناح في "نداء تونس" بزعامة حافظ السبسي و"الاتحاد العام التونسي للشغل" - النقابة العمالية الواسعة النفوذ - باستقالة الشاهد بسبب المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

دخلت حركة النهضة (إخوان تونس) على الخط، فقبل أسابيع حذّرت الشاهد من إقحام التوظيف السياسي الحزبي في عمل الحكومة، وذلك في مؤشّر لافت أنذر بشكل واضح بنهاية شهر العسل بين الحليفين الحكوميين.

وطالبت الحركة، بعدم توظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها في الصراعات السياسية، وأكّدت ضرورة دعم الاستقرار الحكومي لمواجهة المخاطر، وتهيئة المناخ الملائم لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي.

تحذيرات الإخوان جاءت بعد تلميح واضح من قِبل الشاهد، عندما دعا - في حوار تلفزيوني - إلى الانخراط فيما وصفها بـ"حركة ديمقراطية تقدمية لخلق ديناميكية سياسية".

في هذا الشأن، ذكرت تقارير محلية - قبل أيام - إنّ حركة النهضة قد تفرض على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاستقالة، إذا كان يعتزم فعلًا تأسيس حزب سياسي جديد، يخوض منه انتخابات 2019.

وتحدّث مصدر سياسي عن أنّ تحذير النهضة لرئيس الحكومة من التوظيف الحزبي والسياسي للعمل الحكومي رغم أنّ حزب الشاهد لم يُؤسس بعد، يُعتبر رسالة واضحة للشاهد وتموقعًا جديدًا للحركة، لافتًا إلى أنّ التحالف مع الشاهد قد يهتز، في حال أسّس الشاهد حزبًا سياسيًا وأصبح زعيمًا له.

تعليقًا على ذلك، يرى المحلل السياسي التونسي نزار مقني أنّ هذه الخطوة تنذر بالمزيد من الأزمات التي تعاني منها تونس في الفترة الأخيرة.

يقول نزار: "الشاهد أقدم على هذه الخطوة بعد أن ساندته حركة النهضة لاستمرار حكومته في السلطة، وإسقاط التفاهم الواسع الذي كان موجودًا على مستوى وثيقة قرطاج 1، ثم اجتماعات وثيقة قرطاج 2، ولولا حركة النهضة ومساندتها للشاهد لكان هذا المشروع السياسي الجديد مستحيل التحقيق، فحركة النهضة مكّنت رئيس الحكومة من أن يربح خطوات سياسية كبيرة باستدامته في الحكومة باعتبار أنّها أصبح لها حزبًا".

ويضيف في تصريحات تلفزيونية: "معالم كيفية عمل هذا الحزب الجديد أصبحت واضحة بشأن اندماجه في الحياة السياسية، فأمين عام حركة مشروع تونس قال مباشرةً إنّهم سيبحثون مع الشاهد الإطار السياسي الممكن للمشاركة من خلاله في الانتخابات التشريعية المقبلة في جبهة أو قائمة موحدة.. هناك معالم مشروع توافقي جديد يمكن أن يحكم تونس لمدة نيابية قادمة مثلما حدث بين نداء تونس وحركة النهضة عقب انتخابات 2014"..

ويتابع: "هذا الحزب الجديد قد يكون له روافد نجاح، وبخاصةً أنّ المعركة بين يوسف الشاهد ونجل الرئيس السبسي قد حُسمت بخروج رئيس الحكومة من نداء تونس والتوجّه لتأسيس حركة جديدة بمن تفرق شتاتهم من الندائيين السابقين وغيرهم من الأحزاب الليبرالية".

ويرى المحلل التونسي: "هذه الحركة الجديدة هي حركة براجماتية بطبعها وسوف تذهب إلى حد من الانتهازية وربما الانقلاب على صناديق الانتخابات في 2014.. هم يطرحون شعارًا بأنّهم سيكونون في مواجهة الإسلاميين لكن هذا الشعار طرحته نداء تونس في الانتخابات الماضية ثم تحالفوا في إطار توافق انقلب على الشعارات التي كانت قد رُفعت خلال الحملات الانتخابية، وحكم الندائيون بهذا التوافق الليبرالي المتوحش قد يقود تونس إلى نتائج لا تُحمد عقباها وبخاصةً أنّ الأزمة الاجتماعية على أشدها في البلاد وقد تتواصل إلى سنوات أخرى إذا لم يتوصل الشارع السياسي إلى توليفة جديدة لحكم البلاد".