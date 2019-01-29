الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس محمود عباس قبل استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت الوكالة أن ذلك جاء عقب تسلم عباس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبدأ الرئيس الفلسطيني المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

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