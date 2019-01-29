شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: المليشيا الحوثية تحبط اتفاقا برعاية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، إن المليشيا الحوثية أحبطت من جديد اتفاقا برعاية الأمم المتحدة لتوزيع القمح المخزن فى شركة مطاحن البحر الأحمر وفتح الطريق ونزع الألغام والعبوات الناسفة بين دوار المطاحن وكيلو 16 لتسيير قافلة غذائية وتمنع فريق الأمم المتحدة من الانتقال للشركة،وتستهدف بالرصاص اللجنة والفريق الهندسى.

أضاف الأريانى ، على حسابه الرسمى بـ"تويتر" ، أنه تنفيذا للاتفاق وبناء على تنسيق مسبق قام ضباط الارتباط فى اللجنة الحكومية والفريق الهندسى بمسح وتصفية شبكات الألغام على طول الطريق الواقع تحت سيطرة قوات الجيش من دوار المطاحن وحتى قوس النصر وصولا لخطوط التماس، قبل أن تنهال عليهم رصاصات الغدر الحوثية لينجو الفريق من موت محقق.

وأشار إلى أنه قد بات جليا أن المليشيا الحوثية حريصة على عدم منح الأمم المتحدة وفريقها فى اليمن أى إنجاز يتعلق بتنفيذ اتفاقات السويد ولو كان تسيير قافلة إنسانية رغم مرور قرابة شهرين، مؤكدا أن الأمم المتحدة مسئولة عن هذا الفشل وطالب بتوضيح الحقائق للرأى العام وسرعة الكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق.