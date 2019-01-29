برلماني سوري يكشف سبب زيارة مندوب الرئيس الروسي إلى الجامعة العربية

وقال الأسد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "تأتي الزيارة في أعقاب التعليمات الجديدة من البيت الأبيض بعرقلة عودة سوريا غلى محيطها العربي ومنعهم من المشاركة في إعادة الإعمار".

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وأضاف الأسد "طالب الغرب بأن تطبق سوريا القرار 2254 بضرورة وجود حكومة انتقالية وما يترتب عليها من تغييرات، وهذا الأمر شكل مفاجأة لوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد النشاطات، التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتفعيل العمل العربي المشترك".

وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، "الروس أصبحوا لاعبا أساسيا في المنطقة وهو مطلع على كل التفاصيل على الأرض، وعلى التوجهات والسياسات الأمريكية في المنطقة، التي تقف في وجه كل خطوات التقارب العربي السوري، لذا فالمبعوث الروسي يحاول إعادة الأمور إلى نصابها بعد أن خرجت عن الخط الطبيعي".

وتابع، "الروس يحاولون لملمة التشرذم العربي، الذي فعلته أمريكا بعد ضغوط عليها من حلفائها وبشكل خاص دول الخليج وأن يقوم بتقريب وجهات النظر العربية العربية".

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد استقبل اليوم ميخائيل بوغدانوف، المندوب الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة يأتي على رأسها التطورات الأخيرة للأزمة في سوريا وتطورات القضية الفلسطينية والجهود الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وحرص المسؤول الروسي على عرض أهم أبعاد الجهود والاتصالات التي تقوم بها بلاده بشأن القضية السورية، بما في ذلك ما يجري في إطار اجتماعات "أستانا" أو في إطار ثنائي مع الأطراف المتداخلة في الأزمة، مع تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده للتواصل في هذا الشأن مع الأمين العام والجامعة العربية للتعرف على الرؤى العربية تجاه ما يجري من تطورات.