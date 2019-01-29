أمير الكويت يتحدث عن "لم الشمل"... ويبعث رسالة إلى أمير قطر بعد المباراة

وعقب استقبال أمير الكويت له وأعضاء مجلس العلاقات، قال الصقر إن الأمير أعرب عن تمنياته أن يتحول ما يشهده العالم العربي من تفرق إلى مودة وانسجام وتلاحم، مبينا أن الأمير شدد على ضرورة عدم استمرار الخلافات العربية، مع تأكيد سعيه إلى لمّ الشمل العربي، وفقا لصحيفة الجريدة.

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وأضاف أن الأمير ذكر خلال اللقاء أن الكويت، رغم احتلال العراق لها، بادرت إلى عقد مؤتمر لإعادة إعماره، لافتا إلى أن الأمير يرى أن "الشعب العراقي ظُلِم، وهم جيراننا وواجب علينا مساندتهم".

وأوضح الصقر أن الشيخ صباح ركز على القضية الفلسطينية واعتبرها "قضية الكويت والعرب الأولى" والتي يسعى إلى إيجاد حل لها، كما شدد على أن دعم مندوب البلاد في الأمم المتحدة لتلك القضية والدفاع عنها، يمثل موقف الكويت.

وفي سياق آخر، بعث أمير الكويت برقية تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، هنأه فيها بتأهل منتخب قطر إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، وقال إن هذا الفوز "مصدر اعتزاز للجميع".

وفي وقت سابق اليوم، انتزع "العنابي" بطاقة التأهل إلى النهائي القاري بعد الفوز الكاسح على الإمارات برباعية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة، ليصطدم بالمنتخب الياباني في نهائي النسخة الحالية للعرس الآسيوي يوم الجمعة المقبل.

وجاء في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن "تحقيق هذا الإنجاز الرياضي يمثل فوزا للكرة الخليجية والعربية ومصدر اعتزاز للجميع".

وأشاد الأمير الكويتي بمستوى الأداء الفني الرفيع الذي قدمه الفريقان الشقيقان المتنافسان في هذه البطولة، وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الفريقان.