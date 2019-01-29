شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي ثلاجة «Comfort Line».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء ثلاجة ومجمد “Comfort Line” للطراز (MSA – XRD – 320WA). وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن استدعاء المنتج بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ونصحت وزارة التجارة والاستثمار، العملاء بالتواصل مع الشركة لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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