شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة وغبار على 10 مناطق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء، أن تعاود الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (المدينة المنورة – تبوك – حائل – القصيم – الجوف – الحدود الشمالية – الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية). كما توقعت الهيئة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على (المدينة المنورة – الجوف – الحدود الشمالية – حائل – القصيم – حفر الباطن – القيصومة).

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة وغبار على 10 مناطق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.