«صخرة» تفاجئ دورية أمنية وتحطم مركبتهم بالمدينة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: رصدت بعض الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي سقوط صخرة على إحدى دوريات أمن الطرق بطريق “المدينة المنورة – ينبع السريع”. ووفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن الدورية كانت متواجدة بقرية “المسيجيد” بمنطقة المدينة، وأن رجل أمن الدورية نجا من الموت بعدما داهمت الصخرة دوريته.

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