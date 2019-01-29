تفجيران انتحاريان يضربان مقرًا للشرطة الإيرانية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضرب تفجيران انتحاريان، مساء اليوم الثلاثاء، مقرًا للشرطة الإيرانية في مدينة زهدان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إنّ انفجارين استهدفا مقرًا للشرطة في مدينة زهدان جنوب شرق البلاد، وإنّ الانفجارين حدثا بواسطة انتحاريَيْن يرتديان أحزمة ناسفة، وألقيا بنفسَيْهما أمام مركز الشرطة.

ولم توضح "مهر"، حصيلة الضحايا والإصابات بسبب التفجيرات، فيما أكدت وسائل إعلام أخرى إصابة أربعة أشخاص.

وتتعرض مراكز الشرطة ومواقع الجيش على الحدود إلى تفجيرات واستهداف بشكلٍ متكرر من جانب الحركات الأحوازية المعارضة.