تفجيران انتحاريان يضربان مقرًا للشرطة الإيرانية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضرب تفجيران انتحاريان، مساء اليوم الثلاثاء، مقرًا للشرطة الإيرانية في مدينة زهدان جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إنّ انفجارين استهدفا مقرًا للشرطة في مدينة زهدان جنوب شرق البلاد، وإنّ الانفجارين حدثا بواسطة انتحاريَيْن يرتديان أحزمة ناسفة، وألقيا بنفسَيْهما أمام مركز الشرطة.
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