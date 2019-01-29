اجتماع سداسي عربي في «البحر الميت».. هذه أبرز الملفات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت دولة البحرين عن عقد اجتماع عربي يضم 6 دول عربية يوم الخميس المقبل لبحث عدد من أزمات المنطقة.

وقال المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نبيل الحمر في تغريدة له على موقع "تويتر": "يعقد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن الخميس القادم اجتماعا في الأردن لبحث أزمات المنطقة".

وأضاف: "وزراء خارجية الدول الست سيعقدون لقاء تشاوريًا في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت وذلك لبحث أزمات المنطقة".

أبرز الملفات

لم يكشف المسؤولون في البحرين عن أجندة الاجتماع المقرر عقدة البحر الميت، لكن تقارير إعلامية أوضحت أن الأوضاع في سوريا ستكون على رأس ملفات الاجتماع السداسي .

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات: إن الاجتماع "فقط لقاء تشاوري؛ لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية بما يخدم المصالح العربية".

وأوضح خبراء أن ملف عودة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، سيكون الأبرز، في الوقت الذي يقترب فيه انعقاد القمة العربية المرتقبة في تونس، مارس المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول.

وكانت الجامعة العربية قد جمدت مقعد سوريا في المنظمة عام 2011؛ احتجاجًا على استخدام نظام بشار الأسد، الخيار الأمني لقمع احتجاجات شعبية مناهضة له.

الأمر نفسه أكدته وكالة سبوتنيك الروسية حيث أشارت إلى أن الموضوع الأبرز الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع الوزاري هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن في وقت سابق أن استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية رهن التوافق العربي على هذه المسألة.

وشدد أبو الغيط، على أن هناك اعترافًا بأن ​سوريا​ دولة مؤسسة وعندما يتم توافق عربي ونتأكد من أنه لا توجد اعتراضات فمن السهل أن يطرح الأمر على جدول أعمال اجتماع وزاري عربي وإذا توافق العرب على دعوة سوريا لشغل مقعدها كأمانة عامة فنحن مستعدون لذلك.

خاشقجي والأزمة الخليجية

كما أفصحت مصادر أخرى أن يكون ملف الأزمة الخليجية ومحاولة الخروج منه، موضع نقاش الوزراء المشاركين، بعد "الفشل في إخضاع الدوحة، لا سيما وأن رباعي الدول المقاطعة حاضر.

وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا عليها بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

ونقلت الأناضول عن محلل سياسي لم تذكر اسمه أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر 2018، وصورة الرياض عقب تلك الحادثة، "ستكون هي الأخرى حاضرة على طاولة اللقاء".

فيما يؤكد "صفقة القرن" المتعلقة بالقضية الفلسطينية، و"حرب اليمن التي لا تنتهي"، ملفات عربية لا تقل أهمية عن سابقاتها، وفق تعبيره.

و"صفقة القرن"، هي خطة سلام تعدها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تتضمن "إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل".

من جهته، يقلّل المحلل والخبير السياسي عامر السبايلة، من أهمية الاجتماع المرتقب وأهدافه، معتبرًا أنه "لا يحمل أي قيمة".

ويعرب السبايلة في حديثه للأناضول، عن اعتقاده بأن الاجتماع "أقرب إلى الإجراءات الشكلية التي تشرعن اتخاذ قرارات محسومة مسبقاً، مثل عودة سوريا وتطورات القضية الفلسطينية".

وبخصوص الأخيرة، يبّين السبايلة أنها "أكبر من أن تناقش في مثل هذا الاجتماع أولاً، و ثانيا الأمور ستبقى مؤجلة لحين إتمام الانتخابات الإسرائيلية".

ويؤكد الخبير السياسي في ختام حديثه، أنه "فعلياً يمكن تصنيف الاجتماع على أنه شكلي، يرغب البعض بإعطاء انطباع بأنهم يقومون بالتحرك".