ميثاق الحرية والتغيير.. سلاح المعارضة الذي قد يدك عرش البشير

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في الوقت الذي يجني فيه الرئيس السوداني عمر البشير ثمار الدعم الخارجي الذي يتلقاه سياسيًّا واقتصاديًّا من بعض الدول العربية، جاء الدور على المعارضة لتتقدم خطوةً أخرى على طريق التصعيد.

قوى المعارضة في البلاد أنهت وضع ميثاق الحرية والتغيير الذي قالت: إنّه يتضمّن ملامح الحكم أثناء الفترة الانتقالية التي تعقب تنحية نظام البشير، كما انضم إلى الاحتجاجات السياسي البارز الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض إلى التظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدة مدن سودانية ضد الرئيس وتطلب تنحيته عن السلطة.

ويتضمن الميثاق، حزمة مطالب على رأسها رحيل النظام، وأن تحل مكانه حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل الشامل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد.

بعد دراسة الميثاق، ستوقع الأحزاب عليه أمام مؤتمر صحفي دولي، ينتدب بعده 100 شخص يمثلون المجتمع السوداني بكل مكوناته لتقديم المطلب عبر المجلس الوطني.

المهدي قال: إنّ مشاورات واسعة جرت للاتفاق على نص الميثاق، ويجري حاليّا عرضه على نحو 20 مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية"، وأضاف: سيتم تسيير مواكب يشارك فيها، إضافة للشباب الثائر، رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية لتقديم المطالب الشعبية في العاصمة والولايات وفي سفارات السودان في الخارج.. المواكب ستكون حاشدة وصامتة ترفع شعارات ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة".

وتابع: "ثم يحتشد الشعب في 100 موقع داخل السودان وخارجه في اعتصامات ترفع شعارات ميثاق الخلاص ولا تتحرك".

ودعا المهدي لوقف قتل المتظاهرين قبل أن يطالب مجددًا الرئيس البشير بالتنحي، وأكّد مقتل 50 متظاهرًا، فيما بلغ عدد المحبوسين المئات من المواطنين والمواطنات، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية لا لجنة الخصم والحكم، وأن تشرف عليها اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتجري تحقيقًا في كل هذه الممارسات الباطشة لمعرفة الحقائق ومساءلة الجناة، وفق تعبيره.

ودعا الزعيم المعارض، الرئيس البشير إلى التنحي، كاشفًا أنّه طرح عليه الاستقالة بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وقبل اندلاع الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومع بلوغ الحرب الأهلية في دارفور عامها التاسع، وكشف: "التقيت رئيس الجمهورية (البشير) وقلت له إنّ الأزمات أحاطت بالبلاد، وأقترح أن نتفق على برنامج قومي حددت بنوده العشرة، واقترحت له أن يدعو ثمانية من قيادات البلاد ويعلن أمامهم استقالته ليعقب ذلك الاتفاق على رئيس وفاقي، وبعد ذلك سلمته الاقتراح مكتوبًا".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، احتدت عقب قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز ثلاث مرات، وتستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية لفض المظاهرات فضلا عن اعتقال محتجين وشخصيات من المعارضة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى سقوط 26 قتيلًا في الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من شهر بينهم فردا أمن، وتقول منظمات حقوقية إن العدد لا يقل عن 40 قتيلًا، فيما أعلن المهدي سقوط مقتل 50 شخصًا على الأقل بالإضافة إلى مئات المعتقلين.

اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.

إقدام المعارضة على هذه الخطوة (الميثاق) تحمل تطورًا مهمًا في سير الاحتجاجات بالسودان، وتفرض الكثير من التساؤلات بشأن ما يمكن أن تؤول إليه وتأثيرها على الحراك الغاضب في الشارع، وكيفية تعامل الرئيس البشير مع الأمر.

تؤكد المحللة السياسية لينا يعقوب أهمية انضمام المهدي إلى المشهد، بحكم ما يحمله من ثقل سياسي كبير ربما يغيّر الكثير في المشهد.

تقول لينا: "الصادق المهدي وحزبه وصف هذه الاحتجاجات في وقتٍ سابق بأنها انتفاضة قد تخمد في أي وقت، لكنّ انضمامه إليها يحمل عدة زوايا، الأولى أنّه بغض النظر عن موافقه هو شخصية كبيرة وسياسية لها ثقلها الكبير، وانضمامه إلى الاحتجاجات يعطي مزيدًا من الزخم وأبعادًا أخرى ربما تكون دولية".

وتضيف: "هذا الحراك ربما يُغيّر من لهجة الحكومة، ففي السابق كانت تصف المحتجين بأنّهم شيوعيون والآن قد تصفهم بالمسيسين وأتباع حزب الأمة.. لا يهم كثيرًا وصف الحكومة لكنّ المواطنين الذين خرجوا في هذه الاحتجاجات منذ بدايتها كانوا غير مسيسين انضم إليهم بعد ذلك عدد من الأحزاب والقوى الأخرى التي تشارك في هذا الحراك".

وتتابع: "على الحكومة أن تعي أن نصف هؤلاء المحتجين هم مواطنون يطالبون بتغيير حقيقي، لا يمانعون من انضمام الأحزاب السياسية إليهم لكن هذا لا يعني أنّهم يتفقون مع برنامج الحزب الشيوعي أو برنامج حزب الأمة".

وترى لينا أنّ الحكومة إن كانت جادة فعلًا عليها أن تُشخص الأزمة بطريقة سليمة، معتبرةً أنّ الحديث بأنّ المحتجين هم مندسون وعملاء ومرتزقة أمرٌ يقلل منهم، وبالتالي من غير المنطق أن يقبلوا أي معالجات من قِبل الحكومة طالما أنّها لا تعترف أنهم مواطنون سلميون لا يتبعون لحزب ما، ويطالبون بإصلاحات حقيقية.

وتوضح الكاتبة: "ارتفع سقف هذه الإصلاحات تدريجيًّا منذ بدء الاحتجاجات حتى الآن، ولم يتم رفع شعار اقتصادي أنّهم مثلًا يريدون توفير الخبز أو الوقود أو النقود.. حتى الآن المطالب كلها إصلاحية حقيقية، وبالتالي الحكومة حينما ترغب في الرد على المحتجين لا تجاوب مطالبهم.. هي تتحدث حاليًّا عن إصلاحات اقتصادية والمحتجون يرفعون شعارات أكبر من هذه بكثير، منها العدالة والحرية والديمقراطية.. أعتقد أنّ الحكومة إن أرادت مخاطبة المحتجين عليها تشخيص الاحتجاجات بطريقة سليمة".

في المقابل، يُقلل السياسي السوادني بكري عبد العزيز من هذه الخطوة، ويقول: "الصادق المهدي لا يمثل جميع الأطياف السودانية، هو فقط يمثل حزب الأمة.. ونرى أي توجّه نحو الحوار هو مرفوض بشكل تام.. نحن نتمسك بسلميتنا".

ويضيف في تصريحات لـ"مصر العربية": "لا أعلم كيف يتعامل البشير أو الصادق المهدي لكنّنا متمسكون بسلميتنا ومظاهراتنا والصادق المهدي ليس له مكان بيننا".

ويوضح عبد العزيز - مسؤول الأمانة الخارجية لحراك الولايات السودانية المتحدة أنّ ما يحدث في السودان هو ثورة حقيقية، داعيًّا الدول التي تدعم نظام البشير أن تنظر إلى السودان باعتباره بلدًا تحكمه الإرادة الشعبية وليس دولًا إقليمية.

ويتابع: "نرفض التدخل في أي شأن داخلي للسودان.. هذه ثورة شعبية خرج الشعب يبحث فيها عن الحرية والكرامة.. وأي تدخل لدولة في الشأن السوداني نعتبره مسًا لسيادة البلاد".

ويؤكد عبد العزيز: "سيادة السودان تأتي من شعبه الذي يناضل من أجل الحرية والكرامة، وبالتالي فنحن نرفض تدخل أي دولة، وفي الوقت نفسه نشكر الدول التي ساندت الشعب السوداني لأنّها ثورة وانتفاضة شغبية".