دبي - بواسطة محمد فارس يشهد القطاع المصرفي الإماراتي ولادة مجموعة مصرفية جديدة بقيمة 114 مليار دولار، وذلك بعد اتفاق بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على الاندماج، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال.

ونقلت وكالة "وام" عن بيان صدر عن المصارف الإماراتية الثلاثة اليوم الثلاثاء، أن الصفقة بحاجة لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، والتي من المتوقع الحصول عليها خلال أسابيع.

وستعزز هذه الصفقة من مكانة بنك أبوظبي التجاري كثالث أكبر مؤسسة مالية بالإمارات، وسيصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم (114 مليار دولار).

ومن المقرر تنفيذ صفقة اندماج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني عبر إصدار بنك أبو ظبي التجاري 1.64 مليار سهم لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني، بحيث من يملك 0.59 سهم في البنك الأخير يحصل على سهم في أبوظبي التجاري.

وفي مرحلة لاحقة سيستحوذ الكيان الناتج عن اندماج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، على مصرف الهلال مقابل مليار درهم (270 مليون دولار). © Reuters الإمارات.. ولادة كيان مصرفي جديد بـ114 مليار دولار الإمارات.. ولادة كيان مصرفي جديد بـ114 مليار دولار

ووفقا للبيان فإن عملية الاندماج ستدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من العام الجاري، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي في الكيان الجديد 60.2%، مقابل 28% للمساهمين الآخرين الحاليين في أبوظبي التجاري، و11.8% لمساهمي بنك الاتحاد الوطني.

وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إن اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية".

وأضاف: "نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية".

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: "وام"