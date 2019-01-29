شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من غرق أكثر من 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أكثر من 130 مهاجرا فقدوا قبالة ساحل جيبوتي بعد انقلاب قاربين وسط أمواج عاتية.
وذكرت المنظمة في بيان أن فريقا من الحراس عثر على اثنين على قيد الحياة وجثث خمسة مهاجرين. وأضافت أن موظفيها تعرفوا على هوية ناج يبلغ من العمر 18 عاما ويعتقد أنه كان على متن القارب الأول الذي كان يحمل 130 راكبا، لكن لم تكن لديه معلومات بشأن الثاني.
ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن جنسيات أو مسار رحلة المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف من غرق أكثر من 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.