شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطى عراقى فى هجوم مسلح لداعش بكركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى عراقى، الثلاثاء، بمقتل شرطي بهجوم مسلح على سيطرة شمال غربي كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن احدى السيطرات في قضاء الدبس التابعة للشرطة الاتحادية تعرضت، مساء اليوم، الى هجوم مسلح من قبل عصابات داعش الارهابية وادى الحادث الى مقتل منتسب.
يذكر أن محافظة كركوك تشهد بين فترة واخرى تسجيل حالات قتل تستهدف مدنيين ومنتسبين في القوات الامنية والجيش، فضلاً عن تسجيل حالات خطف في مناطق عدة.
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