شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يرحب بجهود السعودية لتحقيق نتائج إيجابية فى حوار اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى اتصال مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، بجهود السعودية لتحقيق نتائج إيجابية فى حوار اليمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأشاد جوتيريش ، باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذى وقع فى جدة، معبراً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين لراعية اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا.