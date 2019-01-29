جوتيريش يرحب بجهود السعودية لتحقيق نتائج إيجابية فى حوار اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى اتصال مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، بجهود السعودية لتحقيق نتائج إيجابية فى حوار اليمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
وأشاد جوتيريش ، باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذى وقع فى جدة، معبراً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين لراعية اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا.
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