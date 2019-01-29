شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء. وذكرت الوكالة أنهما بحثا الوضع في اليمن وقضايا أخرى إقليمية.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودى يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.