شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثى أفشلت فتح مطار صنعاء الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهمت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بإفشال صرف مرتبات موظفي الدولة، وفتح مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الميليشيات.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه سفيرة ألمانيا لدى اليمن، كارولا هولتكيمبر، حيث أوضح، أن تعنت الحوثيين في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات، حول دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.

وأكد المسؤول اليمني أن الحوثيين ولأكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم، وفق المرجعيات المتوافق عليها.