محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن غوتيريس، عبر عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود ولي العهد في هذا الشأن.

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وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة باتفاق السلام بين إثيوبيا وإرتيريا، الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.

وأطلع غوتيريس ولي العهد خلال الاتصال على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

من جانبه أكد ابن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.