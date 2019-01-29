وزير الرياضة القطري: تأهلنا لنهائي كأس آسيا "انتصار بطولي"

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365



وصف وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، الثلاثاء؛ بـ"الانتصار البطولي".



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "قنا" عن "العلي" أن التأهل "نتيجة طبيعية لتميز الأداء وثبات الإرادة".

وأضاف أن "العنابي"، الذي حقق الإنجاز على حساب المنتخب الإماراتي برباعية نظيفة؛ "شرّف جماهير كرة القدم القطرية، وأعطى درساً في التفاني والعمل الجماعي".

وتابع أن بلاده بدأت تجني ثمار جهود أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير"؛ مشيدًا بجهود اللاعبين والقائمين على المنتخب فنيًا وإداريًا.



وتمنى الوزير التوفيق في المباراة النهائية أمام المنتخب الياباني.

وقال: "المواجهة ستكون صعبة، لكن ثقتنا كبيرة بالمنتخب القطري وبجميع اللاعبين".

يُشار أن "العنابي" لم يتأهل سابقًا إلى النهائي الآسيوي، وتمكن من تحقيق الإنجاز "التاريخي" على حساب الإمارات المستضيفة للبطولة.