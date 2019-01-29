الأمم المتحدة تأسف لعدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين في "الخليل"​

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن أسفها حيال قرار إسرائيل عدم التجديد لـ "البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل" جنوبي الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

والاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم التجديد للبعثة العاملة في المدينة منذ عام 1994.

وقال دوغريك: "نأسف لقرار عدم التمديد للبعثة الدولية"، مشيرا أن "نيكولاي ميلادينوف (منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط) يقوم حاليا بمتابعة الموقف".

وتتألف القوة الدولية من 64 عنصرا، وبدأت عملها في أعقاب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين في 25 فبراير / شباط 1994 داخل المسجد الإبراهيمي، ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وتقول البعثة إن مهمتها الرئيسية هي أعمال المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة​.