الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة "الحمد الله"

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365
قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن الرئيس عباس قبل الاستقالة وكلف الحمد الله بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحمد الله وضع حكومته استقالتها تحت تصرف عباس، إثر توصية اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة جديدة.
وأوصت مركزية "فتح"، الأحد، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، مبررة الخطوة بـ "تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".
ويسود انقسام بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007 لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، بسبب نشوب خلافات حول قضايا أبرزها تمكين حكومة الوفاق في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.
ومنذ سبتمبر / أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله رئاسة الحكومة بتكليف من عباس، ثم شكّل في فبراير / شباط 2014 "حكومة الوفاق" بتفاهم بين كافة الفصائل.
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