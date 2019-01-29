"أهداف قطر بعدد دول الحصار".. فيضان تعليقات بعد إنجاز "العنابي"

مباراة من نوع آخر دارت بعيدا عن المستطيل الأخضر، عبّرت فيها جماهير الطرفين على منصات التواصل الاجتماعي عن آرائها:

- "الأهداف بعدد دول الحصار".

- "يجب أن لا تمنح الإمارات تنظيم البطولة مرة أخرى بسبب جمهورها غير الرياضي".

- "هذه هي كرة القدم ومنتخبكم اليوم ما توفق ليش ترمون النعل هذه مو أخلاق أهل الإمارات حتى مع المختلفين معكم".

- "الأهم من كل شيء المباراة النهائية تتضمن فريقا خليجيا، وإن شاء الله يكون الكأس خليجي".

- "بعد خسارة الإمارات.. الحصار رح يمتد على قطر كمان 4 سنوات".

أبوظبي / الخليج 365

بالتوازي مع المباراة الحاسمة التي أطاح بها المنتخب القطري، الثلاثاء، بنظيره الإماراتي من نصف نهائي بطولة كأس آسيا برباعية نظيفة، كانت هنالك مباراة من نوع آخر بعيدا عن المستطيل الأخضر.

ففي ظل الأزمة الخليجية، كانت مباراة اليوم مناسبة مواتية لجماهير الطرفين للتعبير على منصات التواصل الاجتماعي عن آرائهم وتعليقاتهم التي لم تخلُ من السخرية والانتقاد تارة، والتهنئة تارة أخرى.

"الأهداف بعدد دول الحصار" هو ما كتبه صاحب حساب باسم "أحمد أبوشوك"، سوداني الجنسية، على تويتر، فيما يبدو أنه رسالة سخرية من دول "الحصار" المفروض على قطر.

وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ يونيو / حزيران 2017 علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.

فيما تمنى حساب يدعى "ياسر 8563" من السعودية، في تغريدة، "أن لا يمنح تنظيم البطولة للإمارات مرة أخرى بسبب الجمهور غير الرياضي".

واتفق معه حساب يدعى "سلام نجيب" من العراق قائلا، إن "تصرفات بعض مشجعي الإمارات مثيرة بحق للاستغراب".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم ومنتخبكم اليوم ما توفق ليش ترمون النعل (لماذا تلقون الأحذية) هذه مو (ليست) أخلاق أهل الإمارات حتى مع المختلفين معهم".

وأمام عدسات الكاميرات، ألقت جماهير الإمارات زجاجات المياه الفارغة وبعض الأحذية على لاعبي قطر بعد تسجيل الهدف الثالث للعنابي على "عيال زايد" (اللقب المفضل الذي تطلقه الجماهير الإماراتية على فريقها).

حساب يدعى "أحمد ياسر" من العراق عبر تويتر قال: إن الإمارات لا تستحق التواجد في هذا الدور حتى الجمهور الإماراتي ما كان متوقع فريقه ممكن يوصل لنصف النهائي رغم وقوعه في أسهل مجموعة ومساعدة التحكيم.

فيما اعتبر حساب "محمد النعيمي"، من قطر، أن "الأهم من كل شيء المباراة النهائية تتضمن فريقا خليجيا (قطر)، وإن شاء الله يكون الكأس خليجي".

وحجزت قطر بطاقتها إلى نهائي بطولة أمم آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، لتقابل الكومبيوتر الياباني الجمعة الذي تأهل على حساب إيران.

فيما قال حساب "مشار القحطاني" من السعودية: "مبروك للشعب القطري، وفالكم الكأس بإذن الله يارب، وهاردلك للمنتخب الإماراتي غياب عمر عبد الرحمن كان مؤثرا".

حساب "غالب البسام" من السعودية، قال: "المنتخب القطري أفضل منتخب منظم خلال البطولة، ألف مبروك للشعب القطري التخطيط على الكأس لم يكن صدفة، عمل جبار".

فيما كان هنالك تعليق ساخر لا يخلو من النقد السياسي اللاذع لحساب باسم "أبو المهند"، قال فيه "بعد خسارة الإمارات.. الحصار رح يمتد على قطر كمان 4 سنوات".

وخرج آلاف القطريين والمقيمين إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز المنتخب العنابي على الإمارات 4-0.

واكتظ كورنيش الدوحة بالسيارات التي تحمل أعلام قطر وتحتفل بالفوز.

وأقيمت المبارة على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية، الذي يسع رسميا 37 ألف مشجع، وسط أجواء إماراتية مشحونة مع افتقاده الجماهير القطرية، كأحد تداعيات الأزمة الخليجية المستمرة.