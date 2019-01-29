كتلة برلمانية: "بي كا كا" تسببت بتدمير مئات القرى شمال العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
قالت كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في البرلمان العراقي، الثلاثاء، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تسببت بتدمير مئات القرى في إقليم شمال العراق، وعليها مغادرة تلك المناطق.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم كتلة الحزب فيان صبري، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر البرلمان في العاصمة بغداد.
وقالت صبري التي تشغل كتلتها 25 من أصل 329 مقعدا، إن "بي كا كا" تسببت بتدمير مئات القرى في شمال العراق على مدى السنوات الماضية.
وطالبت صبري "بي كا كا" بـ "الابتعاد عن حدود الإقليم".
وقبل يومين، تعرضت قاعدة عسكرية تركية في إقليم شمال العراق لاعتداء من أشخاص بتحريض من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ما أدى إلى أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.
وأعلنت حكومة إقليم شمال العراق في بيان، أن "هناك أيادي تخريبية وراء هذه الأحداث، لذا فإن الأجهزة المعنية تجري تحقيقات دقيقة لمعاقبة المخربين ومن تسببوا بإثارة الشغب".
ويتخذ مسلحو "بي كا كا" الإرهابية المناطق الجبلية الوعرة في إقليم شمال العراق منطلقا لشن هجمات داخل الأراضي التركية.
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