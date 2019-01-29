شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد من «التعليم» لصرف فرق «العلاوة السنوية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، الانتهاء من تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة عن الشهر الأول من السنة المالية الحالية في نظام “فارس”.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للشؤون المالية والإدارية، في تعميم، أنه: “إشارة إلى توجيه معالي وزير التعليم بصرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية للعالم المالي 1440 – 1441، (2019)، وحيث أفادنا المختصون في نظام فارس بأنه تم هذا اليوم الانتهاء من تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة عن الشهر الأول من السنة المالية الحالية”.

وتابع: “عليه نأمل عاجلاً إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع في فارس والدخول على منصة اعتماد وموافاتنا برقم أمر الدفع هذا اليوم للأهمية القصوى”.

يُذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كان قد طلب توضيح الأسباب التي حالت دون صرف العلاوة السنوية كاملاً كما تضمنه الأمر السامي الكريم.

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