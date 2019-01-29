شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة وإصابة والديها في حريق مبنى بالأحساء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة الدفاع المدني بالأحساء، تمكنها من إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى في قرية الجليجلة. وأسفر الحريق عن وفاة طفلة، وإصابة الأب والأم باختناق، وتم إخلاء طفلين من المبنى لم يصبهما أذى.

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