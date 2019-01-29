شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر وقف صرف بدل غلاء المعيشة على الدعم؟.. «حساب المواطن» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل حساب المواطن مع سؤال من أحد المستفيدين جاء فيه: ماذا عن الشركات التي أوقفت بدل غلاء المعيشة هل يؤثر على البرنامج؟

وأكد “حساب المواطن” أن وقف بعض الشركات الخاصة صرف بدل غلاء المعيشة لا يؤثر على قيمة الدعم المخصص للمستفيدين من البرنامج.

يُذكر أن بدل الغلاء المعيشة صرفته بعض الشركات الخاصة لمنسوبيها؛ أسوةً بما تم في الأمر الملكي الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة لموظفي القطاع الحكومي.