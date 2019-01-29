شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تكف يد 126 موظفاً.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات؛ حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة؛ منها الفساد المالي والإداري، ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التحقيقات شملت: موظفين في أمانة الرياض، وجدة، والعاصمة المقدسة، والأحساء، والباحة، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية، والطائف، وتبوك، وجازان، وحائل، وحفر الباطن، ونجران، والقصيم.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.