شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع تراجع الحالة المطرية «جابرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تضعف الحالة المطرية “جابرة” عما كانت عليه من قبل.

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نطاق التأثير قد يشمل أجزاءً من منطقتي الشرقية والرياض – والله أعلم – “.