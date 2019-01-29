شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع تراجع الحالة المطرية «جابرة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تضعف الحالة المطرية “جابرة” عما كانت عليه من قبل.
وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نطاق التأثير قد يشمل أجزاءً من منطقتي الشرقية والرياض – والله أعلم – “.
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