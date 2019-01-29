شكرا لقرائتكم خبر عن «الشفافية الدولية»: المملكة في المرتبة 58 بمؤشر مدركات الفساد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2018م، حيث حلت في المرتبة الـ11 بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية، والـ58 عالمياً.

وفي التفاصيل، صنَّف المؤشر المملكة العربية السعودية في المرتبة (58) عالمياً من أصل (180) دولة، وبدرجة (49 / 100)، وبذلك تكون في المرتبة (11) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

ويستند المؤشر، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، إلى التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من مؤسسات متعددة، من أبرزها: المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة البصيرة العالمية، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ووحدة التحريات الاقتصادية، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية، ومشروع أنماط الديمقراطية.