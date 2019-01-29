مقتل 14 عنصرا من الحوثيين في “حجة” اليمنية

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قتل 14 عنصرا من مليشيا الحوثي، اليوم /الثلاثاء/، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى أن المقاتلات استهدفت تعزيزات وتجمعات المليشيا، في محيط قبائل حجور بمديرية كشر، مما أسفر عن مصرع 14 من عناصر المليشيا بينهم قيادي، إلى جانب جرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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