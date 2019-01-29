افتتاح أول محطة أرضية للأقمار الصناعية بفلسطين

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افتتح المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف, المحطة الأرضية للأقمار الصناعية الأولي من نوعها في فلسطين, والخاصة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وقال عساف – خلال حفل الافتتاح, الذي جرى في مقر المحطة بحديقة الاستقلال بمحافظة رام الله اليوم /الثلاثاء/ – “إننا نستطيع من خلال هذه المحطة إرسال الباقة الفلسطينية “بال سات” مع الباقات الأخرى الموجودة إلى الأقمار الصناعية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وسيط كما كان يجري في السابق”.

وأضاف أن “افتتاح المحطة مهم من نواح عديدة حيث يحقق الاستقلال في البث الفلسطيني, رغم أننا دولة تحت الاحتلال, إلا أننا نسعى للخلاص منه, وافتتاحها خطوة نحو الاستقلال”, مضيفا أن هذه المحطة مهمة في مجال الاتصالات والإعلام والمعلومات.

وأشار إلى أن هذه المحطة لن تخدم قطاع الإعلام فقط, بل دولة فلسطين بكل مكوناتها, مؤكدا أن الوزارات المتخصصة بإمكانها الاستفادة من هذه الخدمة الأولى التي يتم إطلاقها منذ إنشاء السلطة الوطنية.

ولفت إلى أن الهيئة ستنتقل – من خلال المحطة – إلى البث على تقنية الوضوح عالي الجودة , وهي تقنية متطورة جدا سيلمسها المشاهد الفلسطيني وسيلاحظ الفرق في الوضوح, قائلا “ستكون شاشة فلسطين كما الشاشات العالمية من حيث وضوح البث والشفافية التي ستكون عليها لأن المشاهد الفلسطيني يستحق ذلك”.

وثمن عساف دور المؤسسة العربية للاتصالات “عرب سات”, على تبرعهم بهذه المحطة, وتعاونهم وتنسيقهم مع الهيئة منذ بداية العمل بها ولغاية إطلاقها, معتبرا أن افتتاح المحطة بهذه التقنية مؤشر على امتلاك فلسطين للخبرات التي تمكنها من تحقيق الإنجازات.

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