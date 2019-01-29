شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة 5 إثر قمع الاحتلال لمسيرة بحرية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها الجمعة الماضي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة- في بيان مقتضب- إن المواطن سمير غازي النباهين 47 عاما، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها الجمعة الماضي جراء تعرضه لقنبلة غاز في الوجه أطلقها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج. من ناحية أخرى، أصيب 5 مواطنين على الأقل إثر قمع الاحتلال للمسير البحري على شواطئ بيت لاهيا بينهم سائق جرافة أصيب بجروح خطيرة قبل بدء الحراك البحري.

ونقل الجرحى إلى المشفى الأندونيسي لتلقي العلاج فيما نقل سائق الجرافة لمشفى الشفاء لخطورة حالته. وأطلقت الزوارق الحربية النار بكثافة تجاه نحو 20 قاربا اقتربت من الحدود البحرية.

ووصل آلاف الفلسطينيين عصر اليوم إلى شواطئ بيت لاهيا تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمطالبة برفع الحصار البحري.